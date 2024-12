Andy Borg: Jetzt muss er kämpfen!

Andy Borg will vermeiden, dass sich "Schlager-Spaß" von seiner treuen Zielgruppe entfremdet. "Das Vertraute ist ganz wichtig," betont er und ergänzt: "Der 'Schlager-Spaß' hat keine jungen Leute, die alles downloaden und beim Joggen das Handy am Ohr haben.“ Sein Ziel ist es, die Sendung so zu belassen, wie sie ist: gemütlich, bodenständig und auf das klassische Schlagerpublikum zugeschnitten. Borgs Ansatz hat sich bewährt, und das zeigt sich auch an der Ausstrahlungspolitik: Der SWR und der MDR setzen weiterhin auf seine Show, die regelmäßig zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird.