Beatrice Egli: Hinter den Kulissen ihrer Show brodelt es!

Beatrice lässt die Kritik nicht auf sich sitzen und holt sich Unterstützung aus ihrer Community: "So, liebe Community, darf ich in Turnschuhen moderieren oder muss es ein High Heel sein?“ Diese Interaktion zeigt nicht nur ihre Nähe zu den Fans, sondern auch ihren Willen, Traditionen in Frage zu stellen. Am Ende des Tages setzte sich jedoch das Styling-Team durch: Beatrice betrat die Bühne in goldenen High Heels.