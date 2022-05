Angela Merkel: Aus und vorbei! Sie beginnt ein neues Leben

Bei ihrem jüngsten Termin in Berlin strahlte sie über das ganze Gesicht. Lachte, scherzte mit den anwesenden Gästen. Angela Merkel hatte tolle Laune und war in bester körperlicher Verfassung. Endlich hat sie ihre Krankheit besiegt! Das plötzlich auftretende Zittern der Hände beeinträchtigte die einst mächtigste Frau der Welt bei vielen Terminen. Sogar Ärzte schlugen Alarm, sie brauche dringend Ruhe. Den Rat der Experten nahm sie sehr ernst. „Ich werde mich ein bisschen ausruhen und gucken, was mir so in den Kopf kommt, viel lesen und schlafen“, erklärte die Politikerin vor ihrem Ruhestand.