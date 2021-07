Gemeinsam mit ihrem Ehemann Joachim Sauer lebt Angela Merkel in einem denkmalgeschützten Mietshaus in Berlin im Ortsteil Mitte. Sogar die Adresse ihrer Privatwohnung ist bekannt: Am Kupfergraben 6! Damit der Paparazzi-Andrang jedoch nicht allzu groß wird, steht nur sein Name auf dem Klingelschild. Doch Angela Merkel war anfangs nicht die einzige Prominente im Haus. Auch der ehemalige Politiker Lothar de Maizière hatte früher seine Kanzlei im Gebäude.

Die Privatwohnung von Angela Merkel und ihrem Ehemann besticht vor allem durch ihre ausgezeichnete Lage. So braucht die Politikerin mit dem Auto gerade einmal zehn Minuten bis zum Bundeskanzleramt nahe des Potsdamer Platzes. Zuletzt wurden die Gerüchte lauter, dass Angela Merkel nach dem Ende ihrer Amtszeit zurück in ihre Heimatstadt Hamburg ziehen würde. Dort soll sich Angie ein opulentes Haus an der Elbe im schicken Stadtteil Blankenese gegönnt haben. Unklar ist, ob Joachim Sauer dort mit einziehen wird oder in Berlin bleibt.