Angela Merkel: Die erschreckende Wahrheit über ihre Scheidung

1977 heiratete Angela Kasner in Templin – kirchlich, weil die Pfarrerstochter es so wollte. Er war zwei Jahre älter, sie nennt ihn "meine Studentenliebe". Schon der Polterabend verlief mit Pannen. Die Blumentöpfe gingen auf dem weichen Waldboden einfach nicht kaputt. Nach drei Jahren waren beide schon wieder geschieden, weil sie "in die Ehe nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit" gegangen ist.

Der Auslöser für das Scheitern: Als Angela Merkel ihr Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, änderte sich etwas Grundlegendes in ihr. Sie wollte neue Perspektiven. "Ich beschloss, einen Neuanfang zu wagen, auch privat. Eines Morgens im Frühjahr 1981 verließ ich mit einem Koffer in der Hand die gemeinsame Wohnung in der Marienstraße." Ein Schock für ihren Mann.

Er sei Angela Merkel nicht böse gewesen, auch wenn das Ende schmerzlich gewesen sei. Er selbst sah auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten der beiden als Trennungsgrund. "Ich bin eher ein häuslicher Typ, Angela ist aktiver, lebhafter, kontaktfreudiger", sagte er einmal. Sie nahm übrigens nur die Waschmaschine mit, den Rest des Hausrats überließ sie ihrem Ex Ulrich Merkel. Damit war das Kapitel dann auch beendet.

Aber die Ex-Kanzlerin fand eine neue Liebe! Heute ist sie in zweiter Ehe mit Professor Joachim Sauer (75) verheiratet. Dieses Glück hält bereits seit 1998. Sie hat also offensichtlich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt...

Angela Merkel im Lauf der Jahre! Im VIDEO gibt es die Bilder: