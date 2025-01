Angela Merkel: Ihr geheimes Leben als Millionärin

Zwei Millionen Euro Vorschuss soll Angela Merkel für ihre Memoiren vom Verlag erhalten haben – und das ist erst der Anfang! Allein in der ersten Verkaufswoche gingen über 200 000 Exemplare ihres Buches über die Ladentheken. Damit wurde es zum erfolgreichsten Buch des Jahres 2024.

Trotz dieses Erfolges bleibt Angela Merkel ihrem zurückhaltenden Lebensstil treu: keine protzigen Yachten, keine verschwenderischen Partys. Sie lebt weiterhin ruhig und bescheiden in ihrem Haus in der Uckermark, genießt Wanderurlaube in Südtirol und lange Spaziergänge. Freiheit ist ihr neues Lebensgefühl

Doch so ein großes Vermögen bringt natürlich auch neue Möglichkeiten mit sich. Vielleicht zieht es Angela Merkel bald auf luxuriöse Reisen oder zu anderen Abenteuern. Vor allem jetzt, da ihr Ehemann Joachim Sauer (75) nach einer schweren Erkrankung wieder genesen ist. Wie kostbar die gemeinsame Zeit ist, hat Angel Merkel im letzten Jahr sicher noch deutlicher gespürt. Der Titel ihres Buches, "Freiheit", könnte kaum treffender sein. Er spiegelt nicht nur den Neuanfang nach der politischen Karriere wider, sondern auch ihre neue Lebensphase: frei von Verpflichtungen, frei, ihre Träume zu verwirklichen, und frei, sich etwas zu gönnen.

Angela Merkel: So wohnt sie jetzt! Im VIDEO erfahrt ihr es: