Angela Merkel: Die Situation spitzt sich immer weiter zu

Während die ehemalige Politikerin immer häufiger allein in Berlin zu sehen ist, zeigt sich ihr Gatte offenbar lieber mit der italo-amerikanischen Wissenschaftlerin Laura. In wenigen Wochen sollen sich die beiden wieder mal in den USA treffen. Ausgerechnet in Merkels Sehnsuchtsland. Der Wissenschaftler hat den Preis "ACS Award in Surface Chemistry" erhalten – und wird im März auf einer Preisverleihung in Indianapolis gewürdigt. Natürlich wird da auch Laura in der Nähe sein.

Man kann nur erahnen, wie verletzt Angela sich fühlen muss. Dass ihr Mann seinen Erfolg nun mit einer anderen zelebrieren könnte, ist wohl mehr als nur ein Stich ins Herz. Es werden immer mehr Stimmen laut, die nicht verstehen, warum Angela ihn nicht längst verlassen hat. Zumal Sauer öffentlich von seiner Laura schwärmt. "Laura Gagliardi ist eine große Bereicherung ...", erklärte er vor nicht allzu langer Zeit.

Trotz allem hängt Angela Merkel an ihrem Mann. 24 gemeinsame Ehejahre wirf man nicht einfach so weg. "Die Begegnung mit meinem Mann war der schönste Moment in meinem Leben", verriet sie einst. Und Merkel ist bekannt für ihre Geduld, schon vieles hat sie mit langem Atem ausgesessen.