Angela Merkel: Erschütternde Trennung! Ihre Ehe steht vor dem Aus!

Oh je! Bittere Neuigkeiten von Angela Merkel und Ehemann Joachim Sauer! Wie nun enthüllt wurde, soll ihre Ehe in Scherben liegen...

hat genung! Wie nun berichtet wird, will die Kanzlerin neue Wege einschlagen. Und das ohne Ehemann Joachim Sauer...

Angela Merkel: Geheim-Plan für ihr neues Leben!

Angela Merkel geht ins Ausland

Sie hält es offenbar nicht mehr aus! Nach der Bundestagswahl 2021 geht Angela Merkel neue Wege: Sie flüchtet ins Ausland! Auch wenn sie keine Bundeskanzlerin mehr ist – ruhig wird es nicht um Angela Merkel! Sie hat große Pläne, will an alle Universitäten zurückkehren, die ihr je einen Ehrendoktor verliehen haben. Und das sind immerhin 17 an der Zahl! Auf ihrer Liste stehen u. a. Israel, China und die USA (Harvard). "Ich werde länger bleiben", so die Politikerin. Und was ist mit Ehemann Joachim Sauer?

Joachim Sauer muss zurückstecken

Joachim musste all die Jahre hinten anstehen. Nun wäre der richtige Zeitpunkt, um endlich die versäumte Zeit als Paar aufzuholen, gemeinsam den Ruhestand zu genießen! Vor allem, da in der Ehe des Paares schon länger Eiszeit herrscht. Doch offenbar macht die Kanzlerin weiterhin Pläne ohne ihren Mann. Stattdessen hat sie eine andere Vertraute an ihrer Seite: Beate Baumann, ihre rechte Hand! Die beiden arbeiten seit 1990 zusammen. Sie wird sogar nach Angelas Kanzlerschaft weiterhin deren Büro leiten…

Wie schlecht steht es wirklich um die Ehe von Angela Merkel und Joachim Sauer?