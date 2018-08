Angela Merkel: Familien-Drama! Riesen Sorge um ihren Bruder!

Die Sorgen nehmen kein Ende für . Zu allem Regierungs-Stres kommt ein neuer privater Schock für die Kanzlerin. Marcus Kasner (61) ist seit Wochen im Krankenhaus. Tritt sie für ihren kranken Bruder etwa sogar zurück?

Ist das der wahre Grund, weshalb Angela Merkel ihren Südtirol-Urlaub abgesagt hat? Wie jetzt herauskam, gibt es in der Kanzler-Familie große Sorge um Marcus Kasner. Der Bruder von Angela Merkel ist Physik-Dozent an der Uni in Frankfurt. Vor einigen Wochen musste die Vorlesungen plötzlich abgebrochen werden - aus gesundheitlichen Gründen. So steht es auf der Uni-Homepage des Wissenschaftlers Kasner. Was ist da nur los?

Angela Merkel wirkt erschöpft

"Das neue" rief bei seinen Nachbarn in Darmstadt an und fand heraus, dass er seit Wochen nicht zu Hause war, sich in einer Klinik befindet. Ein Dozenten-Kollege verriet: "Es stimmt, Herr Kasner ist schwer krank, wir wissen nicht, wasnn er wiederkommt." Angesichts solcher Aussagen befürchten viele nun natürlich das Schlimmste.

Angela Merkel: Harter Schlag für die Kanzlerin!

Wie sehr muss das alles an Angela Merkels Kräften zehren? Nach dem Tod ihres Vaters 2011 machen ihr nun weitere Familienangehörige große Sorgen. Auch ihre Mutter Herlind ist angeschlagen. Erst im letzten Jahr war sie schwer gestürzt, zog sich einen Knochenbruch zu. Und erst vor Kurzem erkrankte sie an einer Lungenentzündung.

Kann die Kanzlerin bei all den Privaten und beruflichen Problemen überhaupt noch zur Ruhe kommen? Ihr Gatte Joachim Sauer ging vergangenes Jahr in Rente. Geht sie nun auch diesen Schritt?