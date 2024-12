Angela Merkel: Gastauftritt bei "In aller Freundschaft"?

Dieses Jahr zeigt sich Angela Merkel (70) besonders offen! Am 26. November ist ihr eigenes Buch "Freiheit" in 30 Ländern auf den Markt gekommen. Inhaltlich behandelt das Werk konkrete politische Entscheidungen und persönliche Eindrücke unserer damaligen Kanzlerin. Insbesondere ihre ehrliche Schreibweise stößt bei den Lesern auf Zuspruch. Die Zahlen sprechen für sich: Am ersten Tag wurde das Buch insgesamt 35.000 Mal verkauft! Erfolgreiche Autorin und Politikerin ist Angie schon mal - folgt jetzt die TV-Karriere?