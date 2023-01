Angela Merkel: Ihr Mann lässt sie im Stich

Davon kann bei der gebeutelten Ex-Kanzlerin aber nicht die Rede sein: Ihr Gatte lässt sich weit und breit nicht blicken. Der 30. Dezember ist ihr 24. Hochzeitstag. Doch von großer Liebe ist – nach außen hin – nicht mehr viel zu sehen. Die Ärmste! Könnte Joachim Sauer nicht den Einkauf erledigen oder ihr nur einmal wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern? Anscheinend nicht. Selbst auf dem Weg zum Bäcker sieht man Angela Merkel nur in Begleitung ihrer Bodyguards.

Dabei sah es kürzlich noch so aus, als würde nach der Krise doch noch alles gut. Ehemann Joachim schien sich endlich wieder um Angela zu bemühen, die beiden wollten sogar in Italien einen romantischen Neuanfang wagen. Professor Sauer ist in Turin seit einiger Zeit an der Akademie der Wissenschaften tätig. Doch es sollte anders kommen ...

Man sieht ihn verdächtig häufig mit der hübschen Halbitalienerin Laura Gagliardi. Die beiden zeigten sich fröhlich in Italien, beim Essen. Sogar ein Selfie von ihnen in New York gibt es. Besonders schmerzhaft: Merkels Nebenbuhlerin stellte diese Schnappschüsse auch noch für alle sichtbar ins Internet! Wie Angela sich damit fühlt, wenn sie ihren Mann so sieht? Offiziell sind Sauer und die schöne Laura nur Kollegen, aber er schwärmte vor einiger Zeit: "Laura Gagliardi ist eine große Bereicherung ..."

Das empfindet Angela Merkel sicher ganz anders. Zum Glück hat sie gute Freundinnen, wie Ex-Ministerin Annette Schavan, die sie ablenken und aufmuntern. Auf die ist immerhin Verlass ...

