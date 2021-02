Angela Merkel: Ihre Familie steht ihr jetzt bei

Vor allem Schwester Irene hat einen besonderen Platz in ihrem Herzen. "Sie ist meine wichtigste Beraterin in allen Dingen außerhalb der Politik", verriet Angela Merkel einst, laut "Neue Post". Vor allem wenn es um ihre Gesundheit geht, ist Irene als Ergotherapeutin ihre erste Anlaufstelle. Das war auch vor sechs Jahren so, als die Kanzlerin sich beim Skifahren schwer verletzte. Ein gebrochener Beckenring sorgte für schlimme Schmerzen. Natürlich wurde der Leibarzt zurate gezogen – aber auch Irene! Und als die Zitteranfälle Merkel 2019 das Leben schwer machten, war die kleine Schwester ebenfalls zur Stelle.