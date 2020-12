Angela Merkel: Die ganze Wahrheit über die Kinder ihres Mannes

Seit dem 30. Dezember 1998 ist Angela Merkel in zweiter Ehe mit Professor Joachim Sauer verheiratet. Die Bundeskanzlerin und der Quantenchemiker lernten sich erst viele Jahre nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann Ulrich Merkel kennen und lieben. Am 30. Dezember 2020 feiert das Paar nun schon seinen 22. Hochzeitstag. Anlässlich dieses besonderen Tages wird sicherlich auch die ganze Familie von Angela Merkel und ihrem Mann in der heimischen Residenz in Berlin zusammenkommen. Doch wer gehört eigentlich alles zum Merkel-Sauer-Clan dazu?