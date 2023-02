Angela Merkel: Liebes-Dreieck - Das Drama nimmt eine neue Wendung

Wie Joachim Sauer gerade verraten hat, werden er und die Altkanzlerin nämlich im März nach Amerika reisen, weil er dort von der "American Chemical Society" geehrt wird. "Wir können jetzt viele Sachen machen, die vorher nicht möglich waren. Reisen zum Beispiel", sagt er. Was im ersten Moment romantisch klingen mag, hat jedoch einen bitteren Beigeschmack. Es ist einfach unfassbar!

Denn in Amerika, an der Universität in Chicago, befindet sich auch Laura Gagliardi. Besagte Wissenschaftlerin, die immer wieder an Sauers Seite auftaucht, so innig mit ihm wirkt und die auch öffentlich von "Joachims einzigartigen Beiträgen" für die Wissenschaft schwärmt.

Wenn Angela Merkel und Joachim Sauer nun also schon einmal in Amerika sind – werden sie dann auch auf die andere Frau treffen? Werden sie die Reise vielleicht sogar nutzen, um endlich Klarheit zu schaffen?

Es wäre Angela Merkel doch nur zu wünschen, dass sie endlich wieder in Harmonie leben kann, ganz ohne Dramen. Und vor allem, dass sich der Kampf fürs Glück, um die 24-jährige Ehe, am Ende auch lohnt …

