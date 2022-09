Angela Merkel: Sensationelle Ehebeichte

Ausgepackt hat der Quantenchemiker auf einem US-Chemie-Seminar in Chicago. Dort hielt er quasi ein Loblied auf Angela: "Eines Tages sollte meine Frau von Barack Obama die Freiheitsmedaille erhalten. Ich war gerade in Detroit, meine Frau in Washington. Ich sollte dort noch schnell eine Rede halten, dann zu ihr fliegen, um bei der Zeremonie dabei zu sein. Wie so oft wurde mein Flug gestrichen. Ich habe alles auf den Kopf gestellt, um einen alternativen Flug zu finden. Ich habe es in letzter Minute geschafft und war sehr froh. Ich war es ihr schuldig ..."

Auch wenn man es während der 16-jährigen Amtszeit der Kanzlerin nie wirklich wahr genommen hat, so sagt ihr Mann: "Wir waren immer füreinander da." Und: "Ich bin dankbar wie es gelaufen ist. Und unglaublich stolz auf meine Frau, was sie geleistet hat – der Druck und Stress waren enorm." Über gemeinsame Pläne spricht er ebenfalls plötzlich: "Wir haben alle Hürden gemeistert. Jetzt genießen wir einfach die Zeit zusammen." Kämpft er plötzlich um seine Ehe? Es sieht fast so aus …