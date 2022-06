Angela Merkel: Sie sucht ihr neues Glück

Doch plötzlich ebbte der Sturm ab – und Stille trat ein. Das Telefon blieb stumm. Ruhe statt Terminstress. In dem Moment, in dem Angela Merkel (67) nicht mehr Bundeskanzlerin war, ändert sich ihr ganzes Leben. "Was bin ich heute?", war die erste Frage, die ihr damals, vor sechs Monaten in den Sinn kam, erinnert sie sich. Und dann erzählt sie. Darüber, wie schwer der Neuanfang ihr fällt. Und dass sie auf der Suche ist. Nach ihrem Sinn im Leben, nach dem Glück …

Auch interessant