Angela Merkel: Wundervolle Überraschung zur Silberhochzeit!

Ein Bund so stark und glänzend wie Silber – und so beständig, in guten wie in schweren Zeiten. Das feiern Ehepaare zu ihrem 25. Hochzeitsjubiläum. Angela Merkel (69) und ihrem Gatten Joachim Sauer (74) steht dieser große, romantische Tag nun, am 30. Dezember, bevor. Und nachdem es in ihrer Ehe in den vergangenen Monaten schwer gekriselt haben soll, gibt es nun zur Silberhochzeit eine Überraschung.