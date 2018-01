Angelika Meissner: So traurig starb der "Immenhof"-Star

An der Seite von Heidi Brühl († 49) wurde sie in der Filmreihe „Immenhof“ berühmt. Nun starb Angelika Meissner einsam in Berlin. Sie wurde 77 Jahre alt.

„Trippel trappel, trippel trappel, Pony!“ Millionen Kinofans waren verzaubert, wenn die „Immenhof“-Schwestern in den 50er-Jahren ihr Ponylied anstimmten. Die drei Filme um das Pferdegestüt bescherten Angelika Meissner eine Bilderbuch-Karriere. So glänzte sie 1957 an der Seite von Heinz Erhardt († 70) in „Witwer mit fünf Töchtern“. Doch keine sechs Jahre später war plötzlich Schluss mit der Schauspielerei.

Angelika Meissner war hoch verschuldet

Der traurige Grund: Ihre eigene Mutter Hildegard Voelker verschuldete sich auf Angelikas Kosten. Deren Gagen waren nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Absurde Gehaltsforderungen und der wachsende Schuldenberg zerstörten den Traum vom Rampenlicht.

Schauspielerin Angelika Meissner ist tot!

Das bittere Fazit: Nicht nur die Ehe der Eltern zerbrach am falschen Ehrgeiz der Mutter, auch das Glück der jungen Schauspielerin. Sie zog sich ins Privatleben zurück. Die Ehe mit einem amerikanischen Geschäftsmann hielt nur wenige Monate. Fernab jeder Kamera versuchte Angelika Meissner später in Kanada als Architektin ein neues Leben aufzubauen.

Nun starb der Filmstar einsam in einem Berliner Pflegeheim. Doch Angelikas Lied von einer glücklichen Kindheit bleibt für immer in unseren Herzen!