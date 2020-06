Angelina Jolie & Brad Pitt: Sie waren schon lange verheiratet!

Wie sich jetzt herausstellte, war das Hollywood-Traumpaar bereits Monate vor der feierlichen Hochzeit im Süden Frankreichs Ende August schon offiziell verheiratet!

Das verriet Angelina Jolie jetzt dem italienischen Magazin "Io Donna".

Die frühere Trauung sei dabei aus rechtlichen Gründen erfolgt. "Als Amerikaner durften wir in Frankreich nicht heiraten", so die Schauspielerin. "Also haben wir vor der Hochzeit in Frankreich mit den Kindern bereits in Kalifornien geheiratet".

Und ebenso so praktisch, wie die Beweggründe für die Eheschließung auf amerikanischem Boden waren, ging das Paar auch die Trauung selbst an.

"Ich sagte zu Brad: Treffen wir uns so um halb vier? Dann habe ich einen Friedensrichter angerufen und wir haben alle Dokumente unterzeichnet" schilderte Angelina Jolie.

Die Hochzeit in Südfrankreich erfolgte schließlich vor allem auf Wunsch der Kinder Maddox (13), Pax (11), Zahara (10), Shilo (10) und die Zwillinge Vivienne und Knox (6).

Das genaue Datum der ersten Hochzeit von Jolie und Pitt ist unklar, wird jedoch im Frühjahr letzten Jahres vermutet.