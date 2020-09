Angelina Jolie: Neuer Angriff auf Brad Pitt! Unfassbar, was sie ihren Kindern zumutet

Nach der Trennung des einstigen Hollywood-Traumpaars ging es beim Sorgerechtsstreit heftig zur Sache. Jahrelang hielt Angelina Jolie die sechs gemeinsamen Kinder praktisch unter Verschluss. Doch neuerdings scheint sich die Lage zu beruhigen – plötzlich dürfen die Kids sogar bei Papa Brad Pitt übernachten!

Ganz schön großzügig von Angelina, könnte man meinen. Doch hinter deren neuer Entspannungspolitik scheint eine raffinierte Strategie zu stecken: „Angelina nutzt ihre Kinder, um Brad hinterherzuspionieren“, verriet jetzt ein Insider.

Angelina Jolie lässt Brad Pitt ausspionieren

Klar, denn seit einiger Zeit verbringen schließlich nicht nur die Kids so manche Nacht in Brads Haus, sondern auch seine angebliche Neue, Schauspielkollegin Alia Shawkat (31). Und auf die ist Angelina offenbar brennend neugierig! „Sie möchte jedes noch so kleine Detail über diese Beziehung wissen.“

Und wer könne besser Bericht erstatten als ihre ahnungslosen Mini-Agenten? Eifersucht stecke übrigens nicht dahinter, so die Quelle. „Sie scheint nach etwas zu suchen.“