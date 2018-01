Na, wen strahlt Angie denn da so an? So flirty haben wir Frau Jolie jedenfalls lange nicht gesehen – dummerweise ist ihr Objekt der Begierde vergeben. Ob sie das stört?

Was war das für eine Überraschung, als Angelina Jolie am vergangenen Samstag bei einer Pre-Party der Golden Globes in Los Angeles vorbeischaute: Sie hatte ja gar keines ihrer Kinder im Schlepptau! Dabei waren die seit ihrer Trennung von Brad eigentlich stets als ihr Plus 1 (beziehungsweise Plus 6) dabei. Doch stattdessen kam Angelina alleine, schlecht gelaunt und lustlos auf dem Red Carpet an.

Angelina weiß, wie man Männer um den Finger wickelt

Doch das hielt nicht lange an: Dann traf die 42-Jährige auf den Regisseur Ruben Östlund – und das mürrische Maulen wich einem strahlenden Lächeln. Keine Frage: Der schöne Schwede (43), der gerade mit dem anspruchsvollen Film „The Square“ für Furore sorgt, gefällt ihr! „Sie war total flirty und himmelte Ruben an“, berichtet auch ein Augenzeuge.

Angelina Jolie: Brad Pitt verliert das Sorgerecht

Ruben ist auch genau Angelinas Typ: gut aussehend, smart, aus derselben Branche. Einziger Haken bei Angelinas neuem Fang: Ruben ist eigentlich verlobt – mit der deutschen Fotografin Sina Görtz (37). Als InTouch die Hamburgerin erreicht, die gerade beruflich in Marrakesch unterwegs ist, zeigt sie sich (noch) gelassen: „Es freut mich, dass Ruben Angelina ein bisschen aufheitern konnte.“ Ein bisschen Vorsicht wäre aber sicher angebracht: Schließlich bootete Angie damals auch Brads damalige Ehefrau Jennifer Aniston eiskalt aus...