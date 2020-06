Jennifer Aniston weiß, wie sie ihren Körper in Form halten kann! Die Schauspielerin schwört auf die 16:8-Methode, bei der die Pfunde in Rekordzeit purzeln.

Jennifer Aniston: Kurzbiografie

Jennifer Aniston kam am 11. Februar 1969 in Los Angeles (USA) zur Welt. Ihr Vater, John Aniston, zog in jungen Jahren von Griechenland nach Amerika und arbeitete dort als Schauspieler. Er ist vor allem für seine langjährige Rolle als Victor Kiriakis in der Seifenoper „Zeit der Sehnsucht“ bekannt. Ihre Mutter, Nancy Dow, arbeitete ebenfalls als Schauspielerin und Model. Sie starb 2016. Die Todesursache soll eine schwere Lungenentzündung gewesen sein. Aniston und ihre Mutter hatten viele Jahre lang keinen Kontakt zueinander. Der Grund dafür war eine Biografie, die Dow über ihre berühmte Tochter geschrieben hatte.

Erfolg in jungen Jahren

Als Kind lebte Jennifer zusammen mit ihrer Familie ein Jahr lang in Griechenland. Als sie neun Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Fortan wuchs Aniston bei ihrer Mutter in New York auf. Dort entdeckte sie ihre Leidenschaft für Kunst und das Theater. Später besuchte sie die High School of Music & Art and Performing Arts in Manhattan und machte 1987 ihren Schulabschluss.

Der Durchbruch gelang ihr mit „Friends“

Ihre Rolle als Rachel Green in der beliebten Sitcom „Friends“ (1994-2004) verhalf ihr zu internationaler Bekanntheit. Sie bekam mehrere Auszeichnungen verliehen. Nach dem Ende der Serie spielte sie überwiegend in Kinokomödien mit. Insgesamt war Aniston seit 1988 in über 50 verschiedenen Fernsehserien und Filmen zu sehen. Sie arbeitete außerdem als Synchronsprecherin, Theaterschauspielerin und Regisseurin.

Jennifer Aniston: Kein Glück in der Liebe

Von 2000 bis 2005 war Jennifer Aniston mit Brad Pitt verheiratet. Die Ehe scheiterte, als er sich am Set von „Mr. & Mrs. Smith“ in Angelina Jolie verliebte. Von 2015 bis 2017 war Aniston außerdem mit Justin Theroux verheiratet. Sie waren insgesamt sieben Jahre lang ein Paar. Die beiden trennten sich wegen „unüberbrückbarer Differenzen“. Es heißt jedoch immer wieder, dass Theroux gerne mit seinen Schauspielkolleginnen flirtete und ihnen etwas zu nah war. Er soll sich außerdem immer wieder ins Partyleben gestürzt haben. Über die wahren Trennungsgründe schweigt das ehemalige Traumpaar allerdings bis heute.