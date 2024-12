Angelina Jolie & Brad Pitt: Neue Gerichtsdokumente enthüllen unfassbares!

Schon während der Fahrt zum Airport hätte sich Brad mit dem damals 15-jährigen Maddox in die Haare gekriegt. "Er sieht aus wie ein verf***tes kolumbianisches Kind!", soll der Schauspieler über den vietnamesischen Adoptivsohn gebrüllt haben. An Bord habe Angelina dann gefragt, was los sei – woraufhin Brad sie packte und gegen die Toilettentür schleuderte.

Angelina verbarrikadierte sich mit Maddox im WC, Brad randalierte weiter. Daraufhin hätte Angelina geschrien, dass es am Ende "jemanden töten würde. Wirst du dann endlich zufrieden sein?" Brad soll wutentbrannt mehrfach gegen die Flugzeugdecke geboxt haben, bis Angelina das WC verließ. Eines der Kinder hätte verängstigt gefragt: "Bist du okay, Mommy?“ Doch Brad brüllte: "Nein, Mommy ist nicht okay!"

Ein Kind hätte Brad als "Prick", (dt, Ar***), bezeichnet – infolgedessen habe der Hollywood-Star das betreffende Kind in "einen Würgegriff" genommen und ein anderes ins Gesicht geschlagen. Während der restlichen Flugzeit hätte Angelina sich mit den weinenden Kids unter Decken versteckt. Brad sei in regelmäßigen Abständen aufgetaucht, um Schimpftiraden abzulassen: "Glückwunsch, du hast unsere Familie zerstört!"

Weiter heißt es in den Dokumenten: "Zu einem Zeitpunkt begoss er Jolie mit Bier, zu einem anderen schüttete er Bier und Wein über die Kinder." Nach der Landung habe Brad seine Frau erneut geschubst und als "Bitch" beschimpft. Nachdem eines der Kinder gebettelt habe "Tu ihr nicht weh", machte Brad sich vom Acker – mit den Worten "F*** you all!" Bemerkenswert: Angelina betont in den Dokumenten, Brad sei während des Flugs NICHT betrunken gewesen…

Der Schauspieler hat bislang alle Vorwürfe bestritten. Jetzt allerdings entschied ein Gericht in Los Angeles: Brad muss sämtliche Kommunikation zwischen dem 14. September 2016 (dem Tag des Vorfalls) und 31. Dezember 2018 offenlegen! Die privaten Nachrichten könnten für Brads Unschuld sprechen – oder aber Angelinas Darstellung noch untermauern…

