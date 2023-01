Angelo Kelly: Bittere Alkoholbeichte

Vor knapp drei Jahren kehrte der Sänger der "Kelly Family" endgültig den Rücken. "Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist", sagte er damals. Angelo erklärte aber weiter, dass ihm die Doppelbelastung zu viel wurde. Schließlich hatte er mit seiner eigenen Familie ebenfalls eine Band gegründet. Aber auch die wurde gerade aufgelöst. Doch er hat nicht nur seine Bands aufgeben, wie er verrät.

In der Sendung "Riverboat" ließ er dann eine Bombe platzen: "Ich trinke nicht mehr. Seit fast einem Jahr rühre ich keinen Alkohol mehr an. Weil es mir vorher zu gut gefallen hat, ihn zu genießen." Und weil der Alkohol schlimme Erinnerungen geweckt hat?

Ein Blick zurück: Als Angelo zehn Monate alt war, verlor er seine Mutter. Sein Vater Dan ertränkte seinen Kummer im Alkohol. Zwar kriegte dieser Jahre später seine Sucht unter Kontrolle, ermöglichte so auch den Erfolg der "Kelly Family" – dennoch hat es Spuren hinterlassen. Und zwar bei all seinen Kindern. So weit wollte es Angelo gar nicht erst kommen lassen. Daher gönnt er sich nun eine Auszeit. Denn seine Kids sollten ihn nie so am Boden sehen. Und ohne den ganzen Stress sollte das auch mit Sicherheit funktionieren.

Angelo Kelly: Von allen verlassen! Jetzt liegt sein Glück in Scherben. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: