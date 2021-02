Kelly Family: Die dunkelsten Geheimnisse der Musik-Familie

Jimmy Kelly: Drogen-Beichte

So sehr der Erfolg der Kelly Family in den 90ern freute, so schwer war auch der Druck dieses Erfolgs. "Gerade als junge Person ist es ein riesen Abenteuer, aber andererseits fand ich den Druck sehr schwierig. Wir haben auch so viel getourt, nie Pause gemacht, und dann so viel Hype um uns rum. Und ständig ist man nur mit Bodyguards", so Jimmy Kelly in einem Interview mit "erftv.de".

Die Folge: Er fing an sich zu betäuben. "Ich bin dann irgendwann abgehaun. Ich hab so viel getrunken, wie ich konnte und auch so viele Drogen genommen, wie ich konnte. Und ich bin in eine riesen Depression, oder in ein riesiges mentales und psychisches Loch gefallen. Das ging so weit, dass ich versucht habe, mich umzubringen. Und das ging dann ein paar Jahre so", so der Musiker.