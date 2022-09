Angelo Kelly: Erschütternde Beichte! Die Fans sind geschockt

Bei Instagram meldet sich Angelo Kelly bei seinen Fans. "Dieses Wochenende haben wir noch zwei letzte Konzerte. [...] Das werden auch erstmal unsere zwei letzten Konzerte sein. Wir haben keine weiteren Konzerte oder Touren als Familie in Planung", verrät er ernst. "Die Zukunft ist einfach schwierig zu planen. Ich mache nächstes Jahr erstmal alleine weiter mit den Mixtape-Konzerten."

Auch wenn die Fans die Entscheidung absolut verstehen können, sind sie traurig darüber. "Das ist wirklich schade, jedes eurer Konzerte war so mega toll, ich bin so dankbar dafür", schreibt ein Follower. Und ein anderer meint: "Ich bin sehr traurig dass wir euch vielleicht so als Familie nicht mehr sehen werden. Es war jedes Mal toll."

