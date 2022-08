Sylvie Meis & Niclas Castello: Plötzlich ist alles anders! Sie erkennt ihn kaum wieder

Sylvie Meis hat ein ganz besonderes Verhältnis zu ihren Haaren: "Wenn ich mein Haar morgens berühre und kämme, es mit einem Haarparfum besprühe oder Haaröl in meine Spitzen gebe, dann mache ich das ganz bewusst. Man könnte sogar sagen: Ich zelebriere es!", schrieb die 44-Jährige mal in einer Beauty-Kolumne. Tja, und so eine Portion Haaröl würde ihrem Liebsten vielleicht auch ganz guttun! Denn irgendwie scheint sich Niclas Castello langsam, aber sicher in einen zotteligen Yeti zu verwandeln …