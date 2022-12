Angelo Kelly: Neues Familien-Drama! "Ich habe so geweint"

"An dem Tag, als ich wusste, wir müssen mit der Familien-Band nach dieser Tour aufhören, haben ein Open-Air-Konzert gehabt, und ich habe so geweint an dem Tag", erinnert sich Angelo Kelly in der ARD-Sendung "Brisant" zurück. "Ich habe bei manchen Songs so schwach gesungen, ich dachte, ich verliere meine Stimme."