Angelo Kelly: Traurige Beichte! Sohn Gabriel spricht über seine harte Kindheit

In dem Podcast "Podcousin" erzählt Gabriel Kelly wie schwer es damals für ihn war: "Das Reisen war hart für mich, weil wir hatten keine Freunde und nichts. Wir hatten nur uns". Dadurch, dass er ständig die Schule wechseln musste, fand er nur schwer Anschluss und konnte keine Freundschaften aufbauen.

Nach zehn Jahren, in denen er mit seiner Familie Musik machte, hat sich der 21-Jährige nun von ihnen abgekapselt und möchte sein eigenes Ding machen. Dem Musikbusiness bleibt Gabriel zwar treu, allerdings möchte er sich als Rapper unter Beweis stellen und arbeitet bereits fleißig an seiner Karriere.

