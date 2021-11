Angelo Kelly: Fieser Seitenhieb von Sohn Gabriel!

Wie Gabriel nun berichtet, hat er in den letzten Monaten durch die aktuelle Situation ordentlich an Gewicht zugenommen. Für Gabriel eine Entwicklung, die ihm so gar nicht passt! So offenbart er nun, dass er sich einen strengen Diät unterziehen will. Doch das Traurige dabei: Während Gabriel von seiner Diät berichtet, teilt er ebenfalls einen fiesen Seitenhieb gegenüber Papa Angelo aus! So stichelt der Kelly-Sprössling gegenüber "taff!": "Durch Corona habe ich Sport total vernachlässigt und habe dann irgendwie zehn Kilo zugenommen und war halt total unglücklich damit. Bevor ich dann so Ende wie mein Vater, dann mache ich doch lieber eine Old-School-Diet." Autsch! Was Angelo wohl von dieser Aussage hält? Bis jetzt äußerte er sich jedenfalls noch nicht dazu...