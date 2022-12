Angelo Kelly: Schock-Abschied! "Ihr werdet mich Jahre nicht sehen"

Obwohl der Sänger mit seinen fünf Kindern und Frau Kira durchaus erfolgreich unterwegs war, entschied er sich für das radikale Aus. "Ich wusste immer, dass es irgendwann auch ein Ende haben wird, weil die Kinder groß werden und eigene Wege gehen. Und dass wir das zehn Jahre gemacht haben, finde ich schon krass", so Angelo Kelly. Tochter Helen steckt mitten im Studium, Sohn Gabriel arbeitet an seiner eigenen Musikkarriere. "Ich sah einfach die Signale und habe gesagt: ´Wisst ihr was, wir machen Schluss.´ Und wir haben das eine Woche vor Tourschluss entschieden, sehr spontan. Wir haben keine Abschiedstour gemacht oder ein großes Finale im Fernsehen oder so was. Nee, wir haben da aufgehört, wo wir angefangen haben, auf der Bühne vor unserem Publikum."

Doch wird es ein Comeback geben? Dazu äußerte sich Angelo Kelly nicht. Aber er ist mit seinem Entschluss im Reinen. "Solange du Essen auf den Tisch tun kannst, ist alles andere ja Luxus."