Angelo Kelly: Traurige Beichte über seine Gesundheit

"Nach vier, fünf, sechs Jahren großen Erfolges und vielen vielen Tourneen war ich an einem Punkt, dass ich so eine Art Zombie wurde. Das hat mir einen Schreck eingejagt", so Angelo Kellys traurige Beichte während der vierstündigen VOX-Doku "Die Kelly Family - Die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie", die am vergangenen Wochenende im TV lief.