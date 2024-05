Ann-Kathrin Bendixen: Fehlentscheidung bei "Let's Dance"?

Für Ann-Kathrin Bendixen hat es am vergangen Freitag trotz Rückkehr nicht gereicht. Sie musste "Let's Dance" – nun wohl endgültig – verlassen. Für ihre Tanz-Performances gab es jedoch von der Jury überraschend gute Kritik. Eine Entscheidung, die Christian Polanc nicht nachvollziehen kann, wie er in seinem YouTube-Video zu Show 11 im Gespräch mit Vica und Andrzej Cibis verdeutlicht: "Ich fand, dass die Jury bei Ann-Kathrin, nicht von der Bewertung her, aber von den Worten, wenn man das vergleicht mit letzter Woche, da war's schon sehr viel härter, auf Kuschelkurs gegangen ist. Es war schon eher moderater. Ich fand, der Ton war schon sehr viel versöhnlicher." Hätte sich Christian eine fairere Bewertung gewünscht? Fans in den Kommentaren unter dem Video können ihm da nur zustimmen: "Leider wird ein Spitzentänzer wie Gabriel wegen jeder Kleinigkeit kritisiert, und Ann-Kathrin wird wegen jeder Steigerung gelobt. Dabei war noch nie so eine schwache Teilnehmerin in Halbfinale. Und das ist kein Hate, sondern normale Kritik am Tanzen und jeder, der die Augen aufmacht, sollte sehen, dass die Tanzleistung einfach nicht ins Halbfinale gehört. Schade um die Paare, die besser getanzt haben und nur wegen Sympathiebekundungen von den Fans der schwächsten Teilnehmerin ausgeschieden sind", schreibt ein Nutzer.

Vica und Andrzej Cibis sind da etwas versöhnlicher gestimmt: "Als Jury stehst du auf diesem schmale Grad, auf der einen Seite willst du die Leistungen der Kandidaten anerkennen, egal auf welchem Niveau. [...] Anerkennend sollte eigentlich jedes Jury-Urteil sein. Kritik darf gerne geäußert werden, sie darf auch mal lustig oder lapidar sein, das ist alles okay, aber am Ende finde ich die Anerkennung schon wichtig. In dem Sinne hat es die Jury gut gemacht. Sie haben anerkannt, dass Ann-Kathrin viel gearbeitet hat, dass sie fleißig war und trotz des ganzen Hates, den sie da bekommt, nach vorne geschaut hat", betont Andrzej. Für ihn war es somit keine Fehlentscheidung der Jury, sie nicht mit den anderen Kandidaten zu vergleichen, sondern ihre Entwicklung anzuerkennen.

Das sieht auch seine Frau Vica so: "Es macht schon einen Unterschied, bewerte ich sie in ihrer Reise, in ihrer Leistungs-Laufbahn bei 'Let's Dance' oder bewerte ich sie im Vergleich zu den anderen Tänzern. Dementsprechend, wenn ich sie im Vergleich zu den anderen Tänzern in diesem Halbfinale bewerte, fand ich die Punkte etwas hoch, aber für ihre Entwicklung kann man das auch anerkennen. [...] Ich finde nur, das sollte im Vergleich zu allen gleich passieren." Bleibt also abzuwarten, wie die Jury-Wertung im Finale am Freitag aussehen wird, wenn es bei RTL um 20:15 Uhr für die Finalisten Gabriel Kelly und Malika Dzumaev, Detlef Soost und Ekaterina Leonova & Jana Wosnitza und Vadim Garbuzovzum zum letzten Mal in diesem Jahr aufs Tanzparkett geht.

