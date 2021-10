Ann-Kathrin Götze: Fiese Klatsche von Cathy Hummels

Umso glücklicher dürfte Ann-Kathrin über ihre Freundschaft mit Ina und Sila gewesen sein! Besonders Ina hatte von Anfang an zu Ann-Kathrin gehalten, auch als diese schon wegen ihrer angeblichen Diva-Attitüde von den meisten anderen Spielerfrauen gemieden wurde und irgendwann ziemlich einsam am Spielfeldrand stand. Doch nun haben nicht nur Sila, sondern sogar Ina offensichtlich auf die Loyalität zu Ann-Kathrin gepfiffen! Dabei ist die doch das Grundgerüst jeder guten Freundschaft – auch wenn das bedeutet, dass man nicht auf jeder Party tanzen kann, wenn das der BFF aus persönlichen Gründen gegen den Strich geht … Doch das brachten Ina und Sila dann wohl doch nicht übers Herz, als die Einladung zu Cathys Veranstaltung ins Haus flatterte! Immerhin hatte Cathy die Crème de la Crème der deutschen Promi-Riege eingeladen, um bei Schampus und Häppchen für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe zu sammeln – da hält man eben auch gern das eigene Näschen in die Kameras. Ina jedenfalls teilte auf Instagram jede Menge Eindrücke von der wilden Partynacht. Und auch Sila schwärmte später: "Es war ein wunderschöner Abend!" So viel Begeisterung dürfte Cathy Hummels sicher freuen – doch für die allein zurückgelassene Ann-Kathrin war sie vermutlich wie ein Stich ins Herz …