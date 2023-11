Anna-Carina Woitschack: Eifersucht und Kontrollwahn!

Wenn Anna-Carina Woitschack in den vergangenen Monaten eines gelernt hat, dann ist das: "Vertraue niemandem!" Mit dieser Devise führte sie bei "Die Verräter" alle an der Nase herum und schaffte es am Ende aufs Siegertreppchen. Und auch jenseits der Kameras führt sie ihren Kontrollwahn fort!