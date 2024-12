Anna-Carina Woitschack: Eklat vor dem Dschungel! Ex Stefan Mross schickt böse Botschaft

Hat da jemand Angst, dass Anna-Carina am Lagerfeuer aus dem Nähkästchen plaudert? Nach der Trennung lieferten sich die beiden einen bitteren Scheidungskrieg, kommunizieren nur noch über Anwälte. Anna-Carina packte immer wieder Details über ihren Ex und seine Alkoholsucht aus. "Stefan hat ein Alkoholproblem! Sein Umfeld weiß das. Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen", verriet sie. "Leider ist er während unserer Ehe immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen. Ich habe das irgendwann nicht mehr ertragen!"

Bis heute konnten sich die beiden nicht mit der Scheidung einigen. Im Oktober kam es zum Drama im Gerichtssaal, nachdem Anna-Carina eine saftige Abfindung gefordert hatte, die Stefan angeblich nicht zahlen kann. Im Januar findet der nächste Gerichtstermin statt – kurz vor ihrem Dschungelcamp-Einzug. In Australien werden wir sicherlich weitere Details erfahren...

