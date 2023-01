Anna-Carina Woitschack: Fiese Rache an Ex Stefan Mross

Für Anna-Carina hingegen scheinen die Stunden ohne Stefan so was wie eine Erlösung gewesen zu sein. Wer hält es schließlich schon aus, rund um die Uhr vom Partner vereinnahmt zu werden? Kein Wunder also, dass sie die jüngste Liebeskrise zum Anlass nahm, nach sechs Jahren endlich die Reißleine zu ziehen – und nun einen enormen Nachholbedarf hat. "Ich würde gerne mehr verreisen und auch mal meine Freizeit genießen", verrät sie. "Es war die letzten Jahre schon sehr stressig." Privat wie beruflich wünscht sie sich mehr Freiraum zum Durchatmen. "Ich hoffe, dass es mit meiner Karriere so weiter geht. Allerdings mit ein bisschen mehr Fokus auf Urlaub …" Wie schnell sie ihre Träume wahr werden lässt und mit einem anderen Mann in ihre neue, bessere Zukunft durchstartet – und wie unverhohlen sie ihm das unter die Nase reibt – dürfte für Stefan schwer zu verkraften sein. Gut möglich, dass er sich das mit dem Rosenkrieg noch mal anders überlegt …

Stefan Mross & Anna-Carina: Das ist der wahre Grund für das Ehe-Aus. Im VIDEO gibt es alle Details: