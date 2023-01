Anna-Carina Woitschack gibt zu: "Ich habe sehr um diese Liebe gekämpft"

Gegenüber "Bunte" verrät Anna-Carina nun ehrlich, wie schlecht es ihr wegen der Eheprobleme ging. Sie verlor Gewicht und hatte Schlafstörungen. Trotzdem gab sie alles, um ihre Ehe doch noch zu retten: "Unsere Trennung war ein Prozess und es kriselte schon länger. Zunächst wollte ich mich gar nicht trennen, sondern etwas verändern in unsrer Ehe, denn mir ging es emotional und körperlich nicht gut", erklärt sie.

Doch das alles half schlussendlich auch nichts: "Ich habe sehr um diese Liebe gekämpft, es sind sehr viele Tränen bei uns beiden geflossen. Doch am Ende haben wir gemeinsam einen Schlussstrich gezogen", erzählt Anna-Carina weiter. Besonders in der Zeit, als Anna-Carina bei "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" teilnahm und deswegen über drei Monate von ihrem Noch-Ehemann getrennt war, hatte sie jede Menge Zeit, die Beziehung zu reflektieren und stellte dabei fest, dass tatsächlich nicht alles rund laufe: "Es gab wenig Raum zum Luftholen. Letztes Jahr war es dann anders, ich hatte neben der Show viele Konzerte ohne Stefan und wir sahen uns nur am Wochenende [...] Da hat es sehr gekriselt, denn das gefiel ihm gar nicht gut", gibt die 30-Jährige zu.

Überraschende Versöhnung nach dem Ehe-Aus? Erfahrt mehr dazu im Video.