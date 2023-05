Anna-Carina Woitschack: Große Überraschung! Sie ist zurück in den Armen von Stefan Mross

Auf ihrem Instagram-Kanal gibt die hübsche Blondine bekannt, dass sie bei "Immer wieder sonntags" auftreten wird. Da wird sie natürlich auch ihrem Ex Stefan begegnen, der die Show moderiert. Ein spannender Moment für die Fans!

"Der nächste TV Termin steht. Wir sehen uns am 23.07. bei ‚Immer wieder sonntags‘ 10:03 Uhr im Ersten oder LIVE in der Arena in Rust Freu mich drauf", schreibt Anna-Carina glücklich. Zusammen mit ihrem Ex scheint sie nach den Streitigkeiten der letzten Monate also einen Weg gefunden zu haben, wieder zusammenzuarbeiten. Wie schön...