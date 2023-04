Anna-Carina Woitschack: Jetzt schlägt sie zurück!

"Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude", hatten Stefan und Anna nach ihrer Trennung geschnulzt und betont, beruflich weiterhin ein Team bleiben zu wollen. Doch die Blase der ach so heilen Welt ist inzwischen geplatzt, Tour-Termine wurden abgesagt, Anna löschte das gemeinsame Statement. Ihre Erinnerung an früher hat sich offenbar nicht in stille Freude verwandelt, sondern in Rachedurst.

Nachdem sie immer wieder heftig gegen Stefan ausgeteilt hatte, ließ die Sängerin sich nun sogar ein bedeutungsschwangeres Tattoo stechen: "Never a failure, always a lesson" steht auf ihrem linken Oberarm. Kein Fehler, aber eine Lektion – der Spruch dürfte sich auf ihre Ehe mit Stefan beziehen, aus der sie in der Tat gelernt zu haben scheint. Denn anders als früher hält Anna ihre neue Liebe eher aus der Öffentlichkeit heraus, abgesehen von Urlaubsaufnahmen oder Instagram-Fotos zerrt sie ihren Freund Daniel nicht ins Rampenlicht, genießt vielmehr ihr Glück für sich, wirkt glücklicher und befreiter denn je. Und was sie von ihrem Verflossenen hält, kann nun wirklich keiner mehr übersehen …