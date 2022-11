Anna-Carina Woitschack: Jetzt teilt sie gegen ihren Ex Stefan Mross aus!

Anna-Carina verrät die ganze Wahrheit

"Daniel und ich lernten uns Mitte November kennen, nach der Trennung, deshalb musste ich das nicht mit Stefan besprechen", stellt Anna-Carina klar. "Genauso, wie er nicht mit mir über solche Dinge spricht." Soll das etwa heißen, dass Stefan vielleicht auch schon mit einer neuen Frau anbandelt?

"Daniel und ich lernen uns gerade kennen, er war definitiv nicht der Trennungsgrund. Die Trennung war eine kraftraubende und längere Phase, was nach einer so langen Beziehung normal ist", beteuert Anna-Carina außerdem. "Ich war traurig in dieser Situation und mir ging es nicht gut." Im gleichen Atemzug bestätigt sie auch, dass sie natürlich nicht mehr bei ihrem Ex Stefan lebt.

Der findet die Aussagen seiner Verflossenen übrigens überhaupt nicht gut, reagiert nur mit einem schnippischen "so, so", als er von "Bild" darauf angesprochen wird. Autsch!

Das ist der wahre Grund für das Ehe-Aus: