Anna-Carina Woitschack: Enthüllt! ER ist ihr neuer Freund

Die "BILD"-Zeitung erwischte Anna-Carina händchenhaltend mit einem anderen Mann an einer Tankstelle in Suhl. Wer ihr Neuer ist? Es soll sich um Manager Daniel B. aus Österreich handeln. Er fuhr und begleitete Anna-Carina schon einige Mal zu beruflichen Terminen. Auch dieses Mal wich er ihr bei einer TV-Aufzeichnung in Suhl und anschließenden Musikaufnahmen in Burgau nicht von der Seite.