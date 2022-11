Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack: So teuer wird die Scheidung für ihn

Bei dem Gefährt handelte es sich keineswegs um einen einfachen Camper, sondern um ein Wohnmobil der Luxusklasse – das Stefan Mross sogar mehr als ein Häuschen gekostet hat, nämlich schlappe 440 000 Euro. Geld, dass er nun bestimmt gut gebrauchen kann. Denn zwischen ihm und Anna-Carina soll es keinen Ehevertrag geben. Das könnte ihn teuer zu stehen kommen...

Und jetzt geht alles ganz schnell! Selbst die Tour-Plakate für "Immer wieder Schlager" ließ Stefan ruckzuck ändern. Wo vorher beide gleichberechtigt in die Kamera lächelten, grinst Stefan nun viel größer vom Plakat. Auch Anna-Carinas Name ist gestrichen, die Sängerin wurde in die zweite Reihe degradiert. Aber: Trotz der Trennung werden sie gemeinsam auftreten. Verträge müssen halt eingehalten werden...

Für den Schlagersänger ist es bereits die dritte Ehe, die in die Brüche geht. Zumindest spenden ihm seine Fans Trost: "Stefan, lass den Kopf nicht hängen!"

Stefan Mross & Anna-Carina: Das ist der wahre Grund für das Ehe-Aus. Im VIDEO gibt es die Einzelheiten: