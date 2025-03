Anna-Carina Woitschack: Sie kommt zu "Alles was zählt" – Das ist über ihre Rolle bekannt

Für viele ist Anna-Carina Woitschack (32) als Schlagersängerin und Ex-Frau von Stefan Mross (49) bekannt, doch spätestens seit der Dschungelcamp-Teilnahme ist die Blondine auch im TV präsent – und startet jetzt in einem ganz neuen Genre durch. Die Musikerin wird zum ersten Mal als Schauspielerin in der RTL-Erfolgsserie "Alles was zählt" zu sehen sein – in einer Gastrolle, die es in sich hat!