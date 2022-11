Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross: "Trennung ist schon vollzogen" - Insider packt aus

Eine Trennung ist schon schmerzhaft genug. Wenn es dann noch vor den Augen der Öffentlichkeit passiert, ist es besonders bitter. Doch laut des Insiders sind die beiden dieses Risiko sehenden Auges eingegangen. "Das ist der Preis für jeden, der die Öffentlichkeit mit seinen privaten Geschichten nutzt, um das eigene Image zu verbessern. Der Preis ist in diesem Fall sogar noch höher. Spätestens dann, wenn es nicht mehr funktioniert. Und damit befinden sich beide jetzt in einer Falle. Vor allem, weil es ja offensichtlich heißt: The show must go on. Sie gehen auf die Bühne, schmachten sich passend zu den Liebesliedern an..."