Anna-Carina Woitschack vs. Eva Luginger: Wer ist hier die Lügnerin?

Kürzlich schoss Sängerin Anna-Carina am Lagerfeuerscharf gegen Rivalin-Kollegin Eva: "Das war meine beste Freundin! Sie hat mich noch in der Trennungsphase beraten." Klingt erst einmal nach einer echten "Beste-Freundin-sticht-dir-das-Messer-in-den-Rücken-Story"! Während die Sängerin sich angeblich die Augen ausweinte, habe sich ihre Vertraute heimlich ihren Mann geschnappt. "Das schmerzt natürlich", so die 32- Jährige. War das etwa alles eiskalt kalkuliert? Schließlich soll Eva immer wieder betont haben, wie perfekt sie das Leben von Anna und Stefan fand…

Das war alles ganz anders, sagt Eva gegenüber "Neue Post". "Dass Anna und ich beste Freundinnen waren, stimmt so nicht", stellt sie klar. "Unsere Freundschaft war schon vorbei, bevor sich die beiden getrennt haben – und zwar nicht wegen eines Streits, sondern weil wir einfach zu unterschiedlich sind. Jeder ist seinen eigenen Weg gegangen." Das war bereits im Mai 2022 – erst sechs Monate später gab das einstige Schlagerpaar seine Trennung bekannt. Also wer lügt nun? Das wird sicher noch spannend weitergehen…

