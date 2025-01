Tränen im Dschungelcamp: Anna-Carina Woitschack weint wegen Stefan Mross

Dicke Tränen beim Geschirrabtrocknen! Ausgerechnet die taffe Anna-Carina Woitschack (32) kann ihre Gefühle nicht mehr unterdrücken – und zwar ausgerechnet beim Thema Stefan Mross (49). Im Gespräch mit Jörg Dahlmann (66) kommt es zum Gefühlsausbruch!

Anna-Carina Woitschack bricht in Tränen aus

Anna-Carina und Stefan waren sechs Jahre zusammen und zwei davon verheiratet. Im November 2022 dann der Schock: Die beiden gaben ihre Trennung bekannt. Seitdem sind die beiden Ex-Partner nicht gut aufeinander zu sprechen. Und: Auch die Scheidung ist noch immer nicht durch!

Im Gespräch mit Jörg spricht die Sängerin über die harte Zeit. "Wenn sich gewisse Probleme wiederholen und man als Frau darunter leidet, dann sollte man auch einen Schlussstrich ziehen", erklärt sie. Sie fand es schrecklich, dass die Scheidung so in der Öffentlichkeit stattfindet und permanent Thema ist: "Weil das natürlich ein sehr intimes Thema ist!" Das schlimmste ist, dass die Menschen denken, sie würde ihren Ex mit Absicht vor Gericht stehen lassen, aber auch die Vorwürfe die Liebe wäre nicht echt gewesen, gehen ihr an die Nieren.

Das verletzt die Sängerin am meisten

Doch was sie am allermeisten verletzt hat: Das Stefan mit ihrer ehemaligen besten Freundin Eva Luginger (36) zusammengekommen ist! "Unsere Beziehung, war das eine, aber das du zwei Menschen verlierst, beziehungsweise der Vertrauensmissbrauch …", so Anna-Carina zu Jörg. Auch ihre Eltern haben sehr gelitten in dieser Zeit – und das treibt der Musikerin die Tränen in die Augen. "Mein Papa ist über 80", so die 32-Jährige unter Tränen.

Auch wenn das Thema noch auf ihr lastet – Anna-Carina ist heute happy. In Daniel Böhm hat sie einen neuen Partner gefunden. Und wenn die Scheidung von Stefan endlich durch ist, kann sie vielleicht auch endlich mit diesem Thema abschließen …

