Anna Carina Woitschack: Wie ehrlich ist sie wirklich?

In der RTL-Show "Die Verräter" trickste die Sängerin ihre Mitspieler kürzlich geschickt aus. Mit ihren Unwahrheiten schaffte sie es bis ins Finale, um dann ihren Fans klarzumachen: "Wie Ihr wisst, bin ich im ‚echten Leben‘ ein Mensch, dem Loyalität und Wahrheit sehr wichtig sind." Ist das wirklich so? Wer Anna-Carinas Karriere schon länger verfolgt, erinnert sich nur zu gut an ihre Auftritte bei "Deutschland sucht den Superstar". 2011 lieferte sich die Sängerin dort einen Zickenkrieg mit ihrer Konkurrentin Nina, ekelte den Teenager aus der Sendung, um dann "gute Besserung" zu wünschen und zu beteuern: "Ich mache mir echt Sorgen."