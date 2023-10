Die Verräter: Finale Abrechnung! Jetzt sind alle Masken gefallen

Jeder misstraute Jedem, jedes einzelne Wort wurde auf die Goldwaage gelegt, schließlich galt es, die Bösen zu enttarnen… Was am Ende nicht gelingen sollte und so ist Anna-Carina Woitschack die unumstrittene Siegerin der ersten Staffel, in doppelter Hinsicht: Sie sahnte den Pott ab und dank ihrer Rolle als Verräterin schärfte sie ihr Profil und zeigte eine völlig neue Seite von sich: Sie machte ihre Sache erschreckend gut und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Bis zu dieser Sendung hatten die meisten Anna wohl in die Schlager-Schublade gesteckt. Dass sie durchaus durchtrieben und manipulativ sein kann, bescherte ihr viele neue Fans. Außerdem dürfte sie wohl dafür sorgen, dass die Show in die Verlängerung geht und kein Promi davor Angst haben muss, vor laufender Kameras zu lügen und zu betrügen.