Anna-Carina Woitschak: Magerwahnsinn! Diese Bilder sind besorgniserregend!

Eins steht fest: Die Musikerin hat in letzter Zeit ein straffes Pensum absolviert. Sie bekam bei "Immer wieder sonntags" den Show-Teil "Star-Küche", kochte mit Gästen leckere Gerichte. Nebenbei unterstützte sie Ehemann Stefan Mross (45), war in zig TV-Shows zu Gast und promotete auch noch ihr Album "Träumer". Zeit, um durchzuatmen, blieb da kaum. Und wenn, dann war stets ihr Stefan mit von der Partie. Denn beide leben die meiste Zeit des Jahres im Wohnmobil auf wenigen Quadratmetern, wollen so für Auftritte flexibel sein. Privatsphäre? Fehlanzeige! Das führt zu Reibereien, wie er laut Woche heute" zugibt: "Es ist nicht nur alles heile Welt – wir haben auch unser Zeug, über das wir streiten."

Leider kann man sich im Camper schwer aus dem Weg gehen – was nach einem Konflikt oft aber von Vorteil wäre, um den Kopf frei zu bekommen. Ist Anna-Carinas Gewichtsabnahme also womöglich ein Hilfeschrei ihres Körpers? Vielleicht sollte sie sich ab und an einfach mal eine Auszeit gönnen. Denn es heißt nicht umsonst: Manchmal ist eine Pause vom Alltag alles, was man braucht…